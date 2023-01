La versione dell'Inter vista allo Zini di Cremona sabato scorso non ha convinto Lele Adani, che ha fotografato così la prestazione dei nerazzurri durante il tradizionale appuntamento del lunedì con la Bobo Tv: "Contro una Cremonese inferiore, l'Inter ha vinto per due guizzi. Ha fatto la partita, ovviamente, ma l'ha portata a casa per due combinazioni: il primo gol di Lautaro è 'potrero' puro, l'altro è una intuizione di Dzeko. Non c'è molto da portare via, anzi su due ripartenze arrivano due gialli per scompensi tattici. L'Inter ha vinto nel modo in cui gli è capitato più volte in questa stagione, è la stessa cosa che diciamo della Juve.