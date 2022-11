Intervenuto nel corso di 'TG Sport' su Rai 2, Lele Adani ha parlato della sfida di scena domani sera all'Allianz Stadium fra Juventus e Inter, partendo dal ritorno nelle file bianconere di Angel Di Maria, una pedina che in questi mesi è mancata tanto ad Allegri: "Certamente, perché poi appena sembrava riprendere la condizione ha avuto qualche ricaduta o qualche acciacco fisico che ha penalizzato ovviamente questa prima parte di stagione per il Fideo. Non sta bene fisicamente nemmeno Vlahovic, leggo che probabilmente partirà dalla panchina. Sono stati tanti gli infortuni che hanno condizionato questa prima parte di campionato e in generale in Europa, ma io credo che l'appuntamento e l'attesa per il derby d'Italia siano i medesimi di sempre. La posta in palio è alta, le due squadre sono in ritardo, penso che un risultato negativo per una delle due potrebbe seriamente compromettere la corsa al campionato".