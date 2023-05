Parlando nel corso della Bobo TV del venerdì, Daniele Adani mette in evidenza due momenti chiave del finale di stagione dell'Inter: "Cito due gol: quello di Federico Dimarco nella semifinale di Coppa Italia, dove Nicolò Barella rifinisce da seconda punta. Poi quello segnato alla Roma ancora da Dimarco con 50 passaggi prima della conclusione. L'Inter arriva in questo finale di campionato nel suo momento migliore, rimane una squadra che nel chiuso difficilmente inventa ma quando è serena ha pazienza e sa inventare.

In sole quattro partite è rientrata nella corsa Champions dove sembrava fuori, e in finale è arrivata con merito. La partita più bella quest'anno è stata fatta al Da Luz. Per la finale c'è ancora tempo per le analisi, di sicuro arriva una squadra pronta".