Si parla della finale di Coppa Italia vinta dall'Inter, facendo qualche passo indietro rispetto al week-end di campionato, durante la 'Bobo Tv', sul canale Twitch di Christian Vieri. "L'atteggiamento dell'Inter è stato sbagliato dopo il bell'approccio, si è messa dietro troppo presto non appena è passata in vantaggio con Barella - la tesi di Lele Adani -. Non è successo come a Bologna, lì fu paralizzata dal gol di Arnautovic dopo aver sbagliato tante reti. La Juve? Quando ha giocato ha creato quattro occasioni nel primo tempo, mentre i gol sono arrivati in avvio di ripresa. Poi cosa è successo? Se ti procuri la possibilità di ribaltare la gara e rinunci a giocare per scelta, questa è la tua colpa più grande. Chiaro che poi l'Inter, in maniera naturale, sia uscita e, infatti, negli ultimi 50' la squadra di Allegri non ha calciato più in porta. Questa cosa deve far sorgere delle domande se ti chiami Juve".