Intervenuto come di consueto ai microfoni della Bobo TV, Daniele Adani analizza così il match perso dall'Inter sul campo dello Spezia: "La manovra nerazzurra non è mai fluida. Non segni il rigore e lì cambia l'inerzia della partita, poi la gara ti scappa via e perdi contro un avversario di due categorie inferiore. Bisogna lavorare anche sull'atteggiamento oltre che sulle idee. Queste sono partite che è grave non vincere, i limiti sono tanti. Non si vede nessun cambiamento, nessuna evoluzione".