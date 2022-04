Adam Lockwood, ventenne di Manchester, è balzato negli ultimi giorni agli onori delle cronache per l'impresa assurda compiuta allo stadio di San Siro: il climber è riuscito ad aggrapparsi al tetto del Giuseppe Meazza, rimanendo sospeso nel vuoto ad ottanta metri di altezza. Un exploit che racconta lui stesso ai microfoni de Il Giorno: "Perché San Siro? È un luogo iconico, uno dei più famosi stadi del mondo. Ho avuto questa idea già due anni fa: avevo già raggiunto la cima, sedendomi sul cornicione e mettendo i piedi penzolanti verso il vuoto. Ho scattato anche una foto, facendo il segno di vittoria con le dita. Però non ero arrivato ad appendermi alla trave perché avevo visto la Polizia quindi sono dovuto andar via velocemente e non ne ho avuto il tempo",