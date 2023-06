Ad inizio anno, quando è arrivato all'Inter, Francesco Acerbi avrebbe mai pensato di arrivare in finale di Champions League? Stuzzicato da Sky Sport, il difensore nerazzurro non si nasconde: "Penso che non l'avrebbe pensato nessuno, no. Ma dopo aver passato quel girone con Bayern e Barcellona la situazione di rende più forte. Siamo stati bravi e fortunati col Porto, bravissimi con il Benfica e ancora meglio con il Milan. Ora manca l'ultimo step, andando avanti speravamo di fare qualcosa di importante".