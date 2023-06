"Non è un discorso di sistema di gioco, le cose da fare si sanno già" spiega Francesco Acerbi ai microfoni della Rai nell'immediato post partita, valso l'addio alla Nations League. "Magari un po' di freschezza, di gamba, di forza, proprio nella durata del match - dice nell'analisi fatta a proposito degli elementi mancati durante il match finito 2-1 per gli spagnoli -. Sembravano più freschi loro avendo sempre la palla. Niente da dire alla Spagna e niente da dire a noi, tecnicamente potevamo fare qualcosina di più".

Ha meritato di più la Spagna?

"Sì, ma in occasioni forse no. Abbiamo sbagliato tanti appoggi e abbiamo dato forza ad una Spagna già forte. Abbiamo fatto meno rispetto a quello che potevamo fare e c'è molto rammarico per questo, perché se giocavi meglio li potevi mettere in difficoltà. Hanno giocatori di qualità e prima o poi il gol te lo fanno".

Sono più avanti di noi?

"Hanno giocatori tecnici. Anche noi siamo forti e dobbiamo metterci insieme, tirando fuori qualcosa in più".

Nella ripresa non li avete più attaccati alle spalle.

"La loro difesa era a metà campo. Abbiamo attaccato nel primo tempo, ma nel secondo abbiamo smesso. In due volte però che sei andato di là, hai sfiorato il gol con Frattesi. Serviva più coraggio, abbiamo reso la Spagna più forte di quello che è".