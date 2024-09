Conclusa la sosta per le Nazionali che ha impegnato diversi giocatori di Simone Inzaghi, rimasto a lavorare ad Appiano con una parte di gruppo, l'Inter è chiamata ad una ripresa subito impegnativa: Monza, Manchester City e Milan in otto giorni. Un tour de force che parte per l'appunto dall'U-Power Stadium contro i brianzoli, match che Francesco Acerbi presenta a Inter TV.

È un Monza diverso rispetto all'anno scorso. In cosa sono cambiati?

"Hanno tenuto la stessa organizzazione di Palladino, quindi sono molto pericolosi in casa. Non hanno iniziato benissimo, ma noi sappiamo l'importanza della nostra partita, teniamo tanto campionato bisogna far bene, abbiamo voglia di rivincerlo, è il nostro obiettivo e non possiamo fare passi falsi. L’abbiamo preparata al massimo e dobbiamo assolutamente vincerla. Ovvio che poi qualcosina l'hanno cambiata, ma come organizzazione sono simili agli altri anni".

Come ci si difende da Djuric?

"Djuric gioca da tanti anni, è alto, è forte di testa, ha fisico. Con quelle qualità non è facile, bisogna marcarlo dentro l’area soprattutto, perché è la sua qualità migliore".

Qual è il segreto di Francesco Acerbi?

"L’anno scorso ho giocato al 40%-50. Non so neanche come ho fatto a giocare, quest’anno mi sento molto bene, ho guadagnato un anno. Ho sempre detto che non stavo tanto bene, ringrazio i miei compagni, sono stati favolosi, hanno un po’ mascherato il mio handicap che mi ha condizionato quasi tutto l'anno. Poi vita sana sempre".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!