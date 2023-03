Francesco Acerbi arriva anche in postazione DAZN per presentare la cruciale sfida di questa sera contro la Juventus: "Giochiamo in casa, specialmente in campionato non possiamo perdere più punti. Abbiamo fatto troppi alti e bassi, in Europa stiamo facendo bene ma questo non vuol dire che dobbiamo fare diversamente in campionato, dove stiamo facendo meno".