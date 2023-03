L'accordo stipulato tra la FIFA e l'ECA stipulato nei giorni scorsi si appresta a cambiare in via definitiva il calendario del calcio internazionale a partire dal 2025: dai club europei è arrivato infatti il sostegno al nuovo Mondiale per Club a 24 squadre, che pertanto prenderà il via con la partecipazione di 12 club del Vecchio Continente. Al nuovo format però, si aggiunge anche un grande ritorno, quello della Coppa Intercontinentale: il trofeo che metteva a confronto la vincente della Champions League contro quella della Copa Libertadores sarà rispolverato dopo oltre vent'anni dall'abrogazione.