"Dybala? Alla Juve aveva fatto il suo tempo. All’Inter andrà a rigenerarsi. Sarà un nuovo amore". Ne è sicuro l'operatore di mercato Beppe Accardi, intervistato da TMW sulle trattative più calde del mercato. Compresa quella tra Inter e Chelsea per Romelu Lukaku: "Un grande ritorno. È uno degli attaccanti più forti al mondo. Nel calcio ci sono dei momenti in cui le situazioni fanno si che vai in una direzione e poi in un’altra. Al Chelsea il matrimonio non è mai sbocciato".