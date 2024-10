Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, in risposta a un'interrogazione alla Camera è tornato sul possibile superamento del divieto di sponsorizzazione diretta delle aziende di giochi e scommesse: "La comunicazione e l’informazione sono uno strumento educativo ed informativo, vanno utilizzate bene. Dobbiamo ripensare insieme al decreto Dignità per quella parte che vieta la comunicazione diretta, tout court. Credo che abbia bisogno di una rivisitazione perchè possa concorrere al contrasto anche ai fenomeni ludopatici oltre all’affermazione delle tutele nei confronti del gioco legale".

Il ministro dello Sport ha inoltre spiegato che "l'attività di contrasto alla ludopatia deve passare attraverso l’educazione, l’informazione e la cultura della misura che non è facilmente gestibile. Da parte mia rinnovo l’impegno ad un confronto anche con l'AGCOM perché possa essere delineato un quadro che possa essere non soltanto definito dalle interpretazioni che rispettiamo dell’Autorità, ma da un quadro normativo più complessivo che può essere inserito nell’ambito del processo di riforma del sistema dei giochi, delle scommesse e delle lotterie che avrà il suo epilogo con un terzo decreto che abbraccerà sia la dimensione online che quella fisica, diversamente critiche rispetto al tema della ludopatia".