"Nuova sanzioni per la Juve? Non faccio previsioni. Ognuno ha il suo ruolo, ci sono la magistratura ordinaria e quella sportiva, saranno loro a dire le cose come stanno. Non solo per un club, ma per l'intero sistema". Lo ha detto Andrea Abodi, ospite su Radio Rai 1, parlando della possibilità di ulteriori penalizzazioni per i bianconeri nell'ambito dell'inchiesta sulle 'manovre stipendi'.