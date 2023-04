Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, intervenendo al workshop ‘Il futuro degli stadi in Italia’, organizzato dalla Lega Serie A nel Salone d’Onore del Coni, ha chiamato tutte le componenti in causa a prendersi le proprie responsablità per i cronici ritardi sulla questione stadi: "Da ministro sto diventando insopportabilmente intransigente: sulla questione degli stadi è finito il tempo delle scuse, degli alibi e delle difficoltà. Ho la serenità di non essere solo, c’è un Governo con me e una logica di multidisciplinarietà con club e territori per metterci ognuno di fronte alle proprie responsabilità. Siamo a un punto di non ritorno. Non c’è niente da inventare, dobbiamo prenderci le nostre responsabilità, io per primo. Avverto il peso che attribuite alla fortuna che ho di avere avuto diverse vite lavorative: sono però al quinto o sesto ciclo di vita e sento dire sempre le stesse cose. Stavolta però posso essere davvero al vostro fianco, possiamo farlo. Finora è mancata la parola decisiva: la forza della volontà, insieme alla sistematicità e alla competenza".