Ospite del programma di GR Parlamento 'La Politica nel Pallone', il Ministro dello Sport Andrea Abodi si è detto felice della pubblicazione dei dialoghi arbitri-VAR: "Questa novità assoluta aiuterà tutti a non essere travolti dal senso del sospetto e del complotto con alcune squadre avvantaggiate rispetto ad altre. Tutto ciò che aiuta a comprendere ritengo che vada nella direzione della crescita culturale. È un’operazione interessante, anche dal respiro internazionale. In America questi dialoghi sono consolidati. Non soltanto per la parte sportiva, ma anche per la parte di racconto sportivo. Completa lo spettacolo e aiuta a renderlo più trasparente, più intellegibile, più comprensibile, più coinvolgente".

Abodi ha anche parlato dell'assegnazione degli Europei del 2032 per la quale corrono insieme Italia e Turchia: "Questa candidatura congiunta è stata una scelta della Federazione che abbiamo compreso, ora dobbiamo renderla proficua. Da un lato c’era una candidatura turca di grande valore dal punto di vista della qualità infrastrutturale sempre bocciata e si rischiava che la UEFA decidesse in loro favore. Dall’altra c’è l’Italia che chiedeva l’assegnazione alla UEFA per colmare un gap con gli altri paesi insopportabile".