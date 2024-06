(ANSA) - MILANO, 24 GIU - Questa sera "giochiamo in parte contro un avversario, e in parte contro un avversario più grande che sono i nostri limiti, ma sono sicuri che riusciremo a batterli. Sono convinto che passeremo questo turno, i ragazzi sono ben allenati". Lo ha detto il ministro dello Sport Andrea Abodi intervenendo da remoto all'evento 'Salute Direzione Nord' a Palazzo Lombardia, replicando a chi gli chiedeva un pronostico su Italia-Croazia di questa sera, turno conclusivo dei gironi degli Europei di calcio. "Mi auguro che dopo questa sera si riesca ad andare avanti come auspicano tutti gli italiani", ha concluso il ministro. (ANSA).