Giornata storica per gli Inter Club di tutto il mondo e i suoi soci, "invitati a San Siro per partecipare a un evento unico", come annuncia il club di Viale della Liberazione che rende noto come in occasione del match di questo pomeriggio, valido per la 30esima giornata di Serie A EniLive, tra Inter e Udinese, il Club nerazzurro "celebra il record assoluto di 228.220 soci iscritti, distribuiti in 80 Paesi diversi, con un appuntamento speciale dedicato agli Inter Club".

Nella mattinata di oggi domenica 30 marzo 2025, il Meazza "si è colorato di nerazzurro con largo anticipo: 2.500 soci Inter Club provenienti dall'Italia e dal Mondo sono stati protagonisti dell'Inter Club Talk, incontro esclusivo all'interno del quale sono state premiate le realtà che più si sono distinte nel corso della stagione.

Dopo una lotteria che metteva in palio maglie autografate dai giocatori nerazzurri e walkabout di San Siro durante il prepartita di Inter-Udinese, i soci sono stati accolti dalle parole del Presidente e CEO Giuseppe Marotta, che ha voluto sottolineare l'importanza e la centralità del mondo Inter Club per l'universo nerazzurro. Insieme al Presidente sono poi intervenuti in apertura dell'Inter Club Talk il Vice President Javier Zanetti e il Chief Revenue Officer Giorgio Ricci, che hanno ringraziato i soci per la grande partecipazione in occasione di questo appuntamento straordinario.

In chiusura dell'evento si sono tenuti gli Inter Club Awards: Giuseppe Marotta, Javier Zanetti e Giorgio Ricci hanno premiato alcuni Club che si sono distinti per meriti speciali nel corso di questa stagione.

- CLUB ITALIANO PIÙ NUMEROSO: Inter Club "Belli de Roma", 3751 soci

- CHARITY HERO: Inter Club Brugherio, per il progetto benefico sostenuto nel continente africano

- CLUB ESTERO PIÙ NUMEROSO: Inter Club Albania, 3363 soci

- MOST IMPROVED CLUB: Inter Club Daily, +500 soci rispetto alla scorsa stagione", si legge su Inter.it.