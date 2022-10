L'ex difensore nerazzurro Antonio Paganin, intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, commenta così il pareggio dell'Inter al Camp Nou: “È stata una prestazione da squadra matura. A livello psicologico non era semplice, perché il Camp Nou pieno lo avverti. L'Inter non si è impaurita, ha messo in seria difficoltà il Barcellona che comunque in situazioni del genere sa esaltarsi. Adesso bisogna resettare e sistemare le incertezze che hanno portato la squadra distante dalle primissime posizioni, il campionato è lungo e ci sarà tutto il tempo per farlo”.