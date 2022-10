Per Lautaro cosa cambia tra avere Lukaku o Dzeko accanto? “Dzeko è molto bravo a legare il gioco, scendendo tra le linee per giocare il pallone. Lukaku invece è un attaccante di maggiore profondità, che porta spesso via più uomini, permettendo a chi gli gioca vicino di ritagliarsi più spazi”.

L’Inter si sta ritrovando? “Ottenere risultati è determinante per una squadra importante come l’Inter. In queste ultime partite si è vista una grande forza caratteriale, lato un po’ sconosciuto nell’ultimo periodo nerazzurro. Sarà importante finire bene prima della sosta mondiale”.

Lautaro potrebbe rimanere a lungo all’Inter?

“Lui è molto grato all’Inter e mi da l’impressione di voler ripagare la squadra per ciò che gli ha dato. In futuro credo ci saranno offerte per lui, ma penso non sia quel tipo di calciatore in grado di andarsene via a zero, senza portare introiti alla società”.

Calhanoglu regista merita una conferma?

“Mi dispiace che non stia giocando molto Asllani, che sta affrontando un momento di difficoltà fisiologico. Calhanoglu invece è nettamente più esperto e si è visto nelle ultime settimane. In questo momento il turco dimostra di poter essere una valida soluzione in quella zona”.

L’Inter sta crescendo anche dal punto di vista difensivo?

“È cambiato il modo di difendere, calcolando il fatto che è cresciuto l’aiuto dei centrocampisti”.