Intervistato dal sito Derbyderbyderby.it, Antonio Paganin ha tracciato un bilancio della stagione dell'Inter: "Annata positiva? Non saprei rispondere a questa domanda. Dipende dai punti di vista… L’Inter ha totalizzato un ottimo bottino di punti, è vero. Però siamo sicuri che l’obiettivo non fosse lo scudetto? Non so se lo scudetto è 'barattabile' con Coppa Italia e Supercoppa Italiana. In questo campionato, più che mai, abbiamo visto quanto i dettagli facciano la differenza. Per esempio, l’errore di Ionut Radu a Bologna è stato un passaggio a vuoto decisivo".

Come vedrebbe in nerazzurro Bremer?

"Secondo me sarebbe perfetto. Sa difendere e impostare. Proprio come serve a Inzaghi”.

Farebbe il possibile per trattenere Perisic?

"Questa stagione, nella seconda parte, ha dimostrato di essere fondamentale. Credo che lo pensi anche Inzaghi, che – sicuramente – lo ha fatto presente anche alla società. Secondo me resta".