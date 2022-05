Nel consueto appuntamento del weekend dedicato al calcio su Radio DeeJay, c'è stato un curioso siparietto tra il giornalista di Sky Sport Fabio Caressa e il presidente del Torino Urbano Cairo. Caressa gli ha chiesto come si comporterebbe sei ricevesse un assegno da 35 milioni per Gleison Bremer. Il numero uno granata, ridendo, ha risposto: "Non mi metto a trattare con te. Va beh, cerchiamo di non essere troppo prosaici", glissando sull'argomento.

Tra Inter e Milan, chi preferisce che vinca lo scudetto? "Da piccolo facevo il tifo per Milan e Torino...", conclude Cairo.