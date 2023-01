"Il momento è arrivato. Noi siamo qui. Pronti per la Supercoppa Italiana". Questo il messaggio social che accompagna il video confezionato da Inter Media House in in vista del derby di domani che assegna il primo trofeo nazionale della stagione 2022-23. Nelle immagini si possono apprezzare vedute aeree di Riyadh, oltre a immagini della finale dell'anno scorso, con queste frasi a corredo: "Siamo qui dove ci aspettano nuove sfide, 'dove ci ha portato la passione' e 'qui dove dobbiamo essere'.