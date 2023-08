Anche l'Aston Villa su Anatoliy Trubin? L'indiscrezione è lanciata in Ucraina dal giornalista locale Mikhail Spivakovsky, secondo il quale il portiere nel mirino di Inter e Benfica sarebbe sulla lista delle preferenze del ds dei Villans Monchi. "Fonti vicine allo Shakhtar smentiscono le informazioni sull'Aston Villa, cioè non c'è alcun interesse sostanziale e specifico. E fonti vicine all'Aston Villa e allo stesso portiere indicano in Trubin uno dei favoriti di Monchi, ma il suo interesse non significa ancora che ci sarà una proposta concreta", ha detto Spivakovsky come riportato dal portale UA-Football.