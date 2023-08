Arrivano da Sky Sport aggiornamenti sul possibile scambio Juventus-Chelsea che riguarda Romelu Lukaku e Dusan Vlahovic. I due club vogliono avvicinarsi dal punto di vista economico, in particolare nel conguaglio che il club londinese dovrebbe riconoscere alla Juve per l'attacante serbo. Al momento i bianconeri sono partiti da una richiesta di 50 milioni con l'obiettivo di chiudere almeno a 40. I Blues sono partiti al ribasso, pertanto servirà un gran lavoro tra gli intermediari per cercare di venirsi incontro per provare a chiudere. Lukaku ha comunque un accordo con la Juventus per un triennale con opzione per il quarto.