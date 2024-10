Mattinata di allenamento per la Juventus, prossima avversaria dell'Inter in campionato. Nell'ultima seduta di allenamento prima della sfida di Champions League contro lo Stoccarda, i bianconeri ritrovano in gruppo Weston McKennie (che ha recuperato dall'infortunio) mentre restano indisponibili Teun Koopmeiners e Nico Gonzalez. Lo riporta TMW.