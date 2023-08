Doppia seduta di allenamento per il Cagliari, avversario dell'Inter lunedì sera in campionato. Questa mattina i rossoblu hanno svolto una sessione di tattica che si è chiusa con una partita giocata su spazi ridotti, mentre nel pomeriggio lo staff tecnico e la squadra hanno partecipato nella sala stampa del Centro sportivo di Assemini ad un incontro didattico sulle novità regolamentari tenuto dagli arbitri della CAN A-B Antonio Giua della sezione di Olbia e Giuseppe Collu di Cagliari. Il gruppo è poi ritornato al lavoro con delle esercitazioni dedicate allo sviluppo della forza tra palestra e campo.

Personalizzato per Gaston Pereiro e Jacopo Desogus, mentre Marco Mancosu e Gianluca Lapadula proseguono il lavoro per il recupero dall'infortunio. Domani è in programma un nuovo allenamento al mattino.