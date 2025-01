Archiviato l'amaro pareggio casalingo contro la Roma, il Bologna è tornato in campo questa mattina per preparare il match contro l'Inter di mercoledì sera. Seduta di scarico in palestra per i giocatori maggiormente impiegati ieri sera, partitella a metà campo per gli altri. Lavoro in parte con i compagni e in parte in seduta differenziata per Oussama El Azzouzi e Nicolò Cambiaghi, allenamento differenziato per Michel Aebischer. Domani è in programma la seduta di rifinitura alle 11 al centro tecnico Niccolò Galli.