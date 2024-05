E' un punto d'oro quello strappato dall'Hellas Verona Primavera all'Inter capolista, acciuffata al 96' sul 3-3 grazie a un gol di Vermesan: "Sono molto contento, ancora una volta, dell'ottima prestazione della squadra - il commento a caldo di Paolo Sammarco, tecnico degli scaligeri, ai canali ufficiali del club -. Giocavamo contro un avversario fortissimo, lo sapevamo, ma gli abbiamo tenuto testa andando anche in vantaggio. All'inizio abbiamo faticato un po', nel primo quarto d'ora, poi abbiamo preso le giuste misure. I ragazzi si sono aiutati fra di loro e sacrificati molto e hanno fatto veramente bene. Perdere la partita sarebbe stato un peccato, e alla fine con il cuore e la voglia di recuperarla sono stati bravi a pareggiare. Sono contento anche per chi è entrato dalla panchina che ha fatto molto bene, come Ioan (Vermesan, ndr) che ha trovato il gol. I ragazzi hanno dato tutto oggi e questo è l'importante, dando anche dimostrazione di potersela giocare anche con i più forti".