In virtù del miglior posizionamento in regular season, è bastato un pareggio al Cagliari Primavera per eliminare la Samp e guadagnarsi la semifinale scudetto contro l'Inter. Un 1-1 dolcissimo che Alessandro Agostini, tornato in panchina dopo non essere riuscito nell'impresa di salvare la prima squadra dalla B, accoglie così: "Ci giocavamo il lavoro di una stagione intera, siamo contenti per questo nuovo, importantissimo traguardo raggiunto. La squadra ha approcciato molto bene la partita, è chiaro che qualche errore ci sia stato e lo analizzeremo da qui a sabato, ma le imperfezioni sono fisiologiche quando parliamo di squadre giovani con ragazzi predisposti agli alti e bassi per questioni anagrafiche. Dovevamo chiuderla prima, se non sei concreto e cinico poi rischi la beffa", le parole ai canali ufficiali del club rossoblu del tecnico dei sardi. Che poi si concentra sul prossimo avversario: "L’Inter la conosciamo, è una delle grandi del torneo, noi ci giocheremo le nostre carte puntando sull’entusiasmo e mettendo in campo ogni energia e qualità in nostro possesso, sempre col sorriso".