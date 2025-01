"Abbiamo fatto una bella gara, sappiamo che l'Inter è una grande squadra. Per me è stato un momento difficile, non sono al 100% ma provo ad aiutare la squadra". Sono queste le prime parole rilasciate a SportMediaset da Theo Hernandez dopo la finale di Supercoppa Italiana tra Inter e Milan.

Cosa è successo nella vostra testa?

"Se Fonseca è andato via è anche colpa nostra, gli auguriamo il meglio. Con Conceicao abbiamo avuto poco tempo, ma abbiamo fatto bene".

A chi dedichi il gol?

"A mia moglie, a mio figlio, adesso arriva la femmina... A tutta la mia famiglia".