Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, interviene in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Juventus di Coppa Italia aggiornando in primo luogo sui giocatori a disposizione: "Oggi Dusan Vlahovic ha avuto una distorsione alla caviglia quindi difficilmente ci sarà domani. Anche Moise Kean è fuori sicuro, speriamo di riaverlo in una decina di giorni. Tra Milik, Chiesa e Di Maria domani decido se possono giocare tutti e tre o solo due, perché poi ho bisogno anche dei cambi. Paul Pogba sta meglio, domani potrà fare un pezzetto di partita”.

A proposito del match di domani, il tecnico livornese aggiunge: "È sempre Inter-Juventus, bellissima partita. Entrambe si giocano la finale quindi sarà una bella serata di sport, speriamo di andare in finale. Faremo il possibile”. Si torna poi al ben noto esplosivo post-partita dell'Allianz Stadium: raccomandazioni per la gara di ritorno? "Dobbiamo continuare a comportarci bene, se abbiamo sbagliato alzandoci dalla panchina cercheremo di evitare perché il nostro deve essere un comportamento esemplare. Domani deve essere una partita serena, spero che tutto vada liscio perché alla fine è una partita di calcio".