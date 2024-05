Il Milan punta tutto su Joshua Zirkzee. Secondo Tuttosport, infatti, i rossoneri hanno individuato come primo obiettivo per l'attacco il giocatore olandese del Bologna. E' il primo della lista davanti ai vari Sesko (Lipsia), Gimenez (Feyenoord), Gyokeres (Sporting), David (Lille) e Guirassy (Stoccarda).

Il Bayern Monaco non eserciterà l'opzione da 40 milioni per riportare il giocatore a Monaco, incasseranno piuttosto il 40% dell'eventuale plusvalenza. Ma serviranno non meno di 60-65 milioni per acquistarlo.