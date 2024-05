La Fiorentina vola in finale di Conference League: decisivo il pareggio in terra belga, a Bruges, 1-1, dopo la vittoria nella gara d'andata per 3-2 con gol di Nzola in extra-time. Al minuto 20 De Cuyper porta avanti la truppa belga, a 5' dalla conclusione Beltran trasforma il rigore che permette alla viola di evitare i tempi supplementari. Nel finale parata miracolosa (in controtempo) di Terracciano su Vanaken. Fiorentina in finale: la banda di Italiano attende la vincente tra Olympiakos e Aston Villa, in programma domani sera.