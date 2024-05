Primo incrocio stagionale con l'Inter per Antonio Giua, 36enne arbitro della sezione di Olbia chiamato a dirigere la sfida di venerdì allo Stirpe contro il Frosinone. Giua che non dirige i nerazzurri da ben quattro anni, visto che l'ultimo precedente risale addirittura dalla sfida contro la Spal vinta per 4-0 dall'Inter di Antonio Conte il 16 luglio 2020, alla quale va aggiunta la gara di Coppa Italia contro il Benevento del gennaio 2019 vinta per 6-2.