Federico Zuccon, centrocampista del Cosenza, ha parlato a Pianeta Cosenza, sui canali social di Ildot.it: “Il mio obiettivo per il prossimo anno è di confermarmi in Serie B. Mi ispiro a Barella dell’Inter, mentre in questa stagione di Serie B Tessmann è il centrocampista che più mi ha impressionato. Quest’anno mi sono trovato molto bene a Cosenza, la gente è stata calorosa e affettuosa, sia nei momenti positivi sia in quelli negativi. Per come è andata la stagione un po’ di rammarico ci sta, ma la Serie B è diversa dalla Serie C".