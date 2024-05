Bernat Guiu, centrocampista catalano della Pergolettese, ha commentato ai microfoni di TMW la salvezza diretta raggiunta con i gialloblu, soffermandosi anche sui ricordi della pre-season: "Con la Pergo abbiamo già affrontato, seppur in amichevole, club come Milan e Inter, e ho avuto modo di affrontare Lautaro, Lukaku... tutti campioni veri. E anche questo, per me, è come realizzare un sogno", ha concluso.