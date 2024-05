L'ex portiere Simone Braglia, nel corso della sua analisi su Tuttomercatoweb, si è brevemente soffermato sulle gestioni societarie in Serie A: "La società meglio gestita credo sia, dopo l'Inter, l'Atalanta. E non per niente è in due finali, o quasi".

E ha ancora fiducia in Leao?

"No. Se dovessi sacrificare un giocatore per il bilancio, tra lui, Theo Hernandez e Maignan sacrificherei il portoghese".