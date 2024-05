Mark Iuliano, ex difensore della Juventus, non condivide i pensieri drammatici di alcuni tifosi sulla stagione dei bianconeri. Ai microfoni di TuttoJuve, Iuliano spiega: "Le tragedie, a mio parere, sono ben altre, visto che ci sono società che non stanno lottando più per nulla in questo momento. La Juventus aveva altre aspirazioni a febbraio, siamo d'accordo, ed è stata per un momento davanti all'Inter, ma i valori non erano reali. E per quanto successo anche per vicissitudini societarie, squalifiche e varie problematiche, il terzo posto è un buonissimo risultato. E' in linea con gli obiettivi prefissati".

Quindi non è una stagione fallimentare?

"Oggi no, nella maniera più assoluta. Potrebbe diventare fallimentare se non dovessi raccogliere niente, ma solo in quel caso. Ora è un po' prematuro parlarne, dobbiamo solo aspettare qualche giorno per avere il verdetto finale del campo".