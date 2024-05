La traiettoria stagionale disegnata dal Bayern Monaco in questa stagione ricorda quella dell'Inter 2022-23 a Claudio Marchisio, che ha parlato così a pochi minuti dalla semifinale di Champions tra i tedeschi e il Real Madrid: "La situazione strana è stata creata dalla società perché la squadra è forte - le parole dell'ex juventino a Prime Video -. Io trovo similitudini con la stagione dell'Inter dell'anno scorso: si parlava di Inzaghi che potesse andare via, poi gli hanno dato fiducia ed è arrivato in finale di Champions League".