Gigi Di Biagio, ospite di TvPlay, ha parlato della sconfitta dei nerazzurri a Reggio Emilia: "Il ko dell'Inter un "aiutino" di Marotta a Carnevali? Assolutamente no. Carnevali e Marotta li conosco benissimo, sono quelli che mi hanno portato a Monza quando avevo 18 anni. Lavoravano insieme, uno era direttore generale, l'altro direttore sportivo, mi preserero dalla Primavera della Lazio e mi portarono a Monza. Conosco la loro serietà, la bravura e la competenza: questa cosa è una diceria da bar, non esiste assolutamente, lo metto per iscritto. Poi è normale che possano mancare un po' di stimoli, un po' di motivazioni, magari hanno festeggiato troppo, vai in campo con meno cattiveria, 3-4 cambi... Poi alla fine è il campo che conta".