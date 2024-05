Finora per Tajon Buchanan appena 86 minuti spalmati in sette presenze in campionato. Il canadese, arrivato a gennaio per tamponare l'assenza di Cuadrado, è un profilo che l'Inter ha valutato idoneo soprattutto per il futuro e, nonostante lo scarso impiego, resta intatta la fiducia nelle sua qualità.

Per questo motivo - secondo il Corriere dello Sport - il canadese troverà maggiore spazio in questa parte finale di stagione, a partire dalla trasferta di domani con il Frosinone. La domanda riguarda la fascia di competenza: a destra, sua zona preferita, o a sinistra, dove l'ha sempre impiegato Inzaghi? Considerando il probabile addio di Dumfries, il canadese potrebbe rivelarsi una soluzione proprio da quella parte.