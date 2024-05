Senza sorpresa, è Hakan Calhanoglu il 'LeoVegas.News Player of the Month' di aprile in casa Inter. Il centrocampista turco, con 4 gol fatti in 5 partite, inclusa la prima doppietta segnata con la maglia nerazzurra nel giorno della festa scudetto a San Siro contro il Torino, è stato preferito dai tifosi a Frattesi, Thuram e Dimarco nel sondaggio lanciato dal club milanese sui propri canali social.

4 gol in 5 partite e una doppietta da far girare la testa

Hakan Çalhanoğlu è il vincitore del @LeoVegas_News "Player of the Month" #ForzaInter #POTM pic.twitter.com/4e8mJC4ZTQ — Inter ⭐⭐ (@Inter) May 8, 2024