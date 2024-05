Si discute molto di Milan Skriniar, soprattutto alla luce delle scelte che Luis Enrique ha fatto nelle partite più importanti. Anche Paolo Condò si è soffermato sull'ex Inter a Sky Sport: "Pensando alle caratteristiche di Niclas Fullkrug, che ha segnato il gol dell’andata, e al modo in cui è arrivato il gol di Mats Hummels nella gara di ritorno, Skriniar non sarebbe stato più utile? Dico Skriniar perché è da un mese che sta fisso in panchina. Lui è stato a lungo assente per infortunio, ma da circa un mese è tornato in panchina", s'interroga il collega di Sky.