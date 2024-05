Inter, Milan, Juve e Roma hanno sfiduciato Lorenzo Casini, facendogli recapitare una lettera nella quale spiegano di non voler essere rappresentati dal presidente della Lega Serie A nei vari incontri istituzionali, a partire da quello che andrà in scena domani con il ministro dello sport Andrea Abodi per parlare del progetto di istituzione della cosiddetta Agenzia per la vigilanza economica e finanziaria sulle società sportive professionistiche che andrebbe a sostituirsi alla COVISOC.

"Egregio Presidente, a seguito dell'incontro informale di ieri, desideriamo rappresentarti quanto segue - l'incipit della missiva svelato dal Corriere dello Sport -. Nel corso della riunione si è in più occasioni fatto riferimento a posizioni da te rappresentate in sedi istituzionali fondate sul documento approvato dall'Assemblea LNPA in data 14 febbraio. Le nostre società non hanno approvato quel documento, né dunque i suoi contenuti. Ti preghiamo quindi, a partire dall'incontro di domani con il Ministro dello Sport, così come in ogni altro contesto istituzionale in cui rappresenterai le posizioni della Lega Nazionale Professionisti Serie A fondate su quel documento, di chiarire in anticipo che si tratta di posizioni non condivise a approvate dai nostri Club".

