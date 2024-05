Malgrado una stagione intrisa di delusioni, il Manchester United non perde colpi sul piano del proprio valore. Rimangono infatti i Red Devils il club dal valore più alto al mondo, secondo la classifica stilata dal portale statunitense Sportico, con 5,8 miliardi di euro. Fra i 50 club in graduatoria figurano sei italiane. La Serie A è il terzo campionato per numero di rappresentanti presenti dietro alla MLS (20) e alla Premier League (9), e davanti a Bundesliga (4) Liga (3) e Ligue 1 (2).

Rimane comunque ampio il divario fra le italiane e le prime 10 di questa classifica, visto che la Juventus, 11esima e prima italiana con 1,6 miliardi, vale la metà della decima che è il Chelsea. I bianconeri precedono a livello nazionale il Milan, 14esimo assoluto con 1,1 miliardi di valore, e l'Inter, accreditata di un valore di 986 milioni di euro che le valgono il 16esimo posto. I nerazzurri si trovano in mezzo a due rappresentanti della MLS statunitense, ovvero il Los Angeles FC e l'Atlanta United. Le altre italiane nelle prime 50 sono Roma, Napoli e Atalanta.

