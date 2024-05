Gli appassionati di calcio di tutto il mondo ora hanno una giornata per celebrare ogni anno lo sport più popolare del pianea. L’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione che proclama il 25 maggio Giornata mondiale del calcio. Secondo la risoluzione, la giornata celebra il 100° anniversario del primo torneo internazionale di calcio della storia con la rappresentanza di tutti i Paesi, che ebbe luogo il 25 maggio 1924 durante i Giochi Olimpici estivi di Parigi.

L’Assemblea generale dell’Onu, composta da 193 membri e presieduta da Dennis Francis, ha adottato la risoluzione tra gli applausi dei diplomatici presenti in aula. L’ambasciatore libico all’Onu Taher El-Sonni, che ha presentato la risoluzione, ha detto all’assemblea: "Il calcio è il gioco più giocato e seguito in tutto il mondo". Una data che celebra il mondo del calcio, ma che segna un precedente non bello nelle storie di Inter, Juventus e Milan, che proprio il 25 maggio hanno perso tre finali di Coppa Campioni o Champions League: i nerazzurri col Celtic nel 1967, la Juve con l'Amburgo nel 1983, i rossoneri nella funesta notte di Istanbul del 2005 contro il Liverpool.