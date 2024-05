Ospite della libreria il 'Libraccio' di Viale Romolo 9, a Milano, per presentare il fumetto "Pupi nato sotto una stella cadente", Javier Zanetti ha spiegato il popolo nerazzurro è ancora euforico per la vittoria dello scudetto della seconda stella: "Tutti noi interisti siamo ancora entusiasti per quello che è successo con la nostra Inter, siamo felicissimi - le parole del vice presidente nerazzurre raccolte dal nostro inviato -. Credo che questa sia una cosa molto importante per il sentimento che abbiamo nei confronti del nostro club".

Un emozionato Zanetti tra seconda stella e la sua Fondazione Pupi pic.twitter.com/XabAemcNSm — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) May 8, 2024