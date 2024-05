La finale sarà Real Madrid-Borussia Dortmund. Una gara dal finale folle quella di stasera al Bernabeu contro il Bayern Monaco. Dopo un primo tempo equilibrato e vissuto sull'altalena di qualche chance, nella ripresa il punteggio si stappa con lo splendido gol di Davies. La truppa di Ancelotti non muore mai e al minuto 88' pareggia grazie a Joselu su assist di Vinicius. Non finisce qui perché al 92' lo stesso Joselu fa esplodere il Bernabeu (dopo il controllo VAR), eliminando i bavaresi. Blancos in finale, ancora una volta. I re della competizione non falliscono, seppur con il brivido.