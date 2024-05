Che Albert Gudmundsson sia un giocatore di grande interesse per l'Inter è noto, ma a domanda diretta Piero Ausilio, nel corso dell'intervista rilasciata a Libero, ha preferito esibirsi in un dribbling: "L'unica cosa che ho confermato è che è un giocatore di qualità. Piace all’Inter, come al Genoa che è stato bravissimo a prenderlo. Noi comunque abbiamo Arnautovic sotto contratto, dobbiamo fare valutazioni su Sanchez. E non dimentichiamo che abbiamo fuori Satriano, sta facendo molto bene in Francia e fa parlare di lui molto bene. C'è Oristanio a Cagliari, Carboni a Monza, gli Esposito in Liguria, con Sebastiano che sta facendo benissimo alla Samp. Con calma valuteremo ogni situazione".